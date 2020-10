Lite familiare nella banlieue di Parigi | accoltellati e uccisi 4 bambini e una donna

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 3 ottobre 2020) Tragediadi: 5 persone, fra cui 4, sono state ritrovate morte oggi in una villetta di Noisy-le-Sec,Seine-Saint-Denis. Lo ha reso noto la procura.Altre 3 adulti sono gravemente feriti, fra questi il presunto autore della strage. Leggermente feriti due adolescenti. Fonti della polizia parlano diin “circostanze da determinare”. L’autore sarebbe originario dello Sri Lanka.Secondo BFM-TV, un giovane completamente insanguinato è entrato in un bar del quartiere per chiedere aiuto. Ha detto al gestore che un suo zio era “impazzito” e che aveva aggredito tutta la famiglia “con un coltello e un martello”. La polizia si è precipitata sul posto ed ...