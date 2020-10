Giro d’Italia: Filippo Ganna in maglia rosa, Geraint Thomas distanzia i rivali (di S. Gambino) (Di sabato 3 ottobre 2020) A otto giorni dal trionfo mondiale di Imola, Filippo Ganna (Team Ineos Grenadiers) si è ripetuto sovrapponendo la maglia rosa a quella iridata al termine dei 15,1 km contro il tempo della tappa inaugurale del 103° Giro d’Italia che dal Duomo di Monreale portava al traguardo di Via della Libertà a Palermo. Il granatiere verbaniese ha coperto la distanza in 15’24” alla fantascientifica media di 58.831km/h. Alle sue spalle si è piazzato il portoghese João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) a 22”. Stesso tempo, ma con qualche centesimo in più, ha segnato il danese Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), terzo classificato. Erano 37 anni che un campione del mondo italiano non vestiva il simbolo del comando nella ... Leggi su tpi (Di sabato 3 ottobre 2020) A otto giorni dal trionfo mondiale di Imola,(Team Ineos Grenadiers) si è ripetuto sovrapponendo laa quella iridata al termine dei 15,1 km contro il tempo della tappa inaugurale del 103°d’Italia che dal Duomo di Monreale portava al traguardo di Via della Libertà a Palermo. Il granatiere verbaniese ha coperto la distanza in 15’24” alla fantascientifica media di 58.831km/h. Alle sue spalle si è piazzato il portoghese João Almeida (Deceuninck – Quick – Step) a 22”. Stesso tempo, ma con qualche centesimo in più, ha segnato il danese Mikkel Bjerg (UAE Team Emirates), terzo classificato. Erano 37 anni che un campione del mondo italiano non vestiva il simbolo del comando nella ...

