Giro d’Italia 2020 | ordine d’arrivo e classifica prima tappa | trionfa Filippo Ganna

Filippo Ganna è il vincitore della prima tappa del Giro d'Italia 2020. Il corridore della Ineos Grenadiers è il più veloce di tutti nella cronometro individuale da 15,1 km da Monreale a Palermo e, con una media di 58.8 km/h mette a segno il miglior tempo. Dietro di lui Almeida e Bjerg distanti 22", quarto posto per Geraint Thomas a +23". ordine D'ARRIVO prima tappa Giro D'ITALIA 2020 1) Filippo Ganna (Ineos) in 15'24" 2) Joao Almeida (Deceunick-Quick Step) +22" 3) Mikkel Bjerg (UAE Emirates) +22"

