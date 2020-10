Gabriel Garko, tutta la verità a Verissimo: ‘La mia prima storia d’amore è stata con Riccardo, con Gabriele Rossi è finita, con Eva Grimaldi e Adua Del Vesco era solo finzione’ (Di sabato 3 ottobre 2020) L’attore ha parlato a cuore aperto davanti a Silvia Toffanin rivelando tutta la verità sulla sua sessualità e sulla sua vita. Ecco in anteprima le sue rivelazioni Gabriel Garko si svela a Verissimo: il peso della sua sessualità La scorsa settimana Gabriel Garko è andato al Grande Fratello Vip per sostenere ciò che hanno rivelato Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due attori avevano parlato di minacce, incidenti, suicidi, che coinvolgevano il loro gruppo di lavoro. Ma la diffida mandata a Mediaset da parte di Alberto Tarallo (capo sceneggiatore della Ares Film) ha impedito all’attore di parlarne. Lui, però, non ha fatto mancare il suo pieno supporto a Adua. Non ... Leggi su kontrokultura (Di sabato 3 ottobre 2020) L’attore ha parlato a cuore aperto davanti a Silvia Toffanin rivelandola verità sulla sua sessualità e sulla sua vita. Ecco in antele sue rivelazionisi svela a: il peso della sua sessualità La scorsa settimanaè andato al Grande Fratello Vip per sostenere ciò che hanno rivelatoDele Massimiliano Morra. I due attori avevano parlato di minacce, incidenti, suicidi, che coinvolgevano il loro gruppo di lavoro. Ma la diffida mandata a Mediaset da parte di Alberto Tarallo (capo sceneggiatore della Ares Film) ha impedito all’attore di parlarne. Lui, però, non ha fatto mancare il suo pieno supporto a. Non ...

