Focus MALTEMPO | fino a quando durerà? Le previsioni meteo

(Di sabato 3 ottobre 2020) La circolazione ciclonica, che si è approfondita tra la Francia e l’Italia Settentrionale, sta causandoavverso in questo weekend su alcune delle nostre regioni. La situazione non promette nulla di buono nemmeno per la prossima settimana. L’Italia sarà infatti ancora interessata da un’attiva circolazione di umide correnti occidentali nella prima parte della prossima settimana. I flussi instabili saranno convogliati dalla persistente presenza dell’estesa depressione sull’Europa Centro-Occidentale, allungata fin sul Mediterraneo. Non avremo più che a fare con l’intensodel weekend, ma con spiccate condizioni di variabilità. Fortunatamente quindi il peggio sta passando e non sono attese altre fasi piovose così eccezionali come quelle di questo ...