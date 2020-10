Covid in Campania, 401 contagiati: è la prima volta sopra quota quattrocento (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuovo record di contagi in Campania, il terzo di fila: oggi ci sono 401 nuovi positivi, nove in più di ieri con 984 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino... Leggi su ilmattino (Di sabato 3 ottobre 2020) Nuovo record di contagi in, il terzo di fila: oggi ci sono 401 nuovi positivi, nove in più di ieri con 984 tamponi in meno effettuati. È questo l'esito del bollettino...

Adnkronos : #Covid #Campania, nuovo record di contagi: 401 in un giorno - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, PRIME MISURE DRASTICHE ?SI BLOCCA LA MOVIDA ? Consulta la news e l’ordinanza n. 75 con i relativi alleg… - VincenzoDeLuca : ??#COVID19, RICHIESTA AL GOVERNO: SUBITO UN PIANO STRAORDINARIO PER IL RISPETTO DELLE ORDINANZE Qui la #news sulle… - life_napoli : @VincenzoDeLuca La Campania e, in particolare, Napoli vanno incontro nei prossimi mesi a un sicuro disastro Covid s… - infoitinterno : Ospedali anti Covid, nuovo blitz in Regione Campania -