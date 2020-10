Coronavirus in Francia, record di nuovi casi da fine lockdown: quasi 17mila (Di sabato 3 ottobre 2020) Coronavirus in Francia. Il bollettino che aggiorna i dati del contagio parla inoltre di 4.087 ricoveri nell'ultima settimana, 849 dei quali riguardano degenti delle unità di terapia intensiva. Nel ... Leggi su leggo (Di sabato 3 ottobre 2020)in. Il bollettino che aggiorna i dati del contagio parla inoltre di 4.087 ricoveri nell'ultima settimana, 849 dei quali riguardano degenti delle unità di terapia intensiva. Nel ...

petergomezblog : #Coronavirus, oltre 12mila contagi in Francia. Superata la soglia dei 10mila morti in Belgio. India, oltre 100mila… - MediasetTgcom24 : Coronavirus, record di nuovi contagi in Francia: quasi 17mila #Coronavirus - sole24ore : Coronavirus, ultime notizie. Quasi 17mila nuovi casi in Francia, 49 vittime. Asl blocca il Napoli, niente trasferta… - divine_jit : RT @tancredipalmeri: Bollettino #coronavirus Mar 29 Set (4 giorni fa) Altissimi nuovi casi India, USA e Brasile crisi peggiori Poi: Arge… - augustabened1 : RT @fattoquotidiano: Coronavirus, oltre 12mila contagi in Francia. Superata la soglia dei 10mila morti in Belgio. India, oltre 100mila vitt… -