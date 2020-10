Belgio, Petra De Sutter è la prima ministra transgender in Europa (Di sabato 3 ottobre 2020) Per la prima volta in Europa una persona transgender ricopre l’incarico di vicepremier e ministro: succede in Belgio, dove l’ecologista fiamminga Petra De Sutter, medico, docente universitaria e attivista per i diritti della comunità Lgbt, è stata nominata ministro della Funzione pubblica e vicepresidente del Consiglio dei ministri nel nuovo governo che ha giurato due giorni fa dinanzi al re. De Sutter, 57 anni, è la prima transgender a ricoprire un incarico di questo tipo nell’Ue. Si era candidata alle elezioni europee una prima volta nel 2014 con i Verdi, diventando la prima donna transgender in una lista parlamentare di un partito politico alle ... Leggi su tpi (Di sabato 3 ottobre 2020) Per lavolta inuna personaricopre l’incarico di vicepremier e ministro: succede in, dove l’ecologista fiammingaDe, medico, docente universitaria e attivista per i diritti della comunità Lgbt, è stata nominata ministro della Funzione pubblica e vicepresidente del Consiglio dei ministri nel nuovo governo che ha giurato due giorni fa dinanzi al re. De, 57 anni, è laa ricoprire un incarico di questo tipo nell’Ue. Si era candidata alle elezioni europee unavolta nel 2014 con i Verdi, diventando ladonnain una lista parlamentare di un partito politico alle ...

