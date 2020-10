“Addio mamma”. I medici sottovalutano i sintomi, muore a 40 anni per un cancro all’intestino (Di sabato 3 ottobre 2020) Lucy Ogilvie ha scoperto di soffrire di cancro da circa un anno. Una storia ai limiti dell’immaginabile quella che ha colpito la famiglia della giovane mamma. Secondo i medici, Lucy soffriva di emorroidi, diagnosi a cui sono giunti dopo che la 40enne lamentava ripetutamente e da anni la presenza di sangue nelle feci. Purtroppo per Lucy la situazione era Lucy Ogilvie ha scoperto di essere malata di cancro nel 2019. Una forma molto aggressiva di tumore che ha portato a iniziare nel 2020 una cura sperimentale, ma quel tumore all’intestino non ha risparmiato la sua vita e la giovane mamma si è spenta per sempre, lasciando le se due piccole figlie. Troppo giovane per una malattia aggressiva, così i medici hanno attribuito i sintomi a delle operabili emorroidi. ... Leggi su caffeinamagazine (Di sabato 3 ottobre 2020) Lucy Ogilvie ha scoperto di soffrire dida circa un anno. Una storia ai limiti dell’immaginabile quella che ha colpito la famiglia della giovane mamma. Secondo i, Lucy soffriva di emorroidi, diagnosi a cui sono giunti dopo che la 40enne lamentava ripetutamente e dala presenza di sangue nelle feci. Purtroppo per Lucy la situazione era Lucy Ogilvie ha scoperto di essere malata dinel 2019. Una forma molto aggressiva di tumore che ha portato a iniziare nel 2020 una cura sperimentale, ma quel tumore all’intestino non ha risparmiato la sua vita e la giovane mamma si è spenta per sempre, lasciando le se due piccole figlie. Troppo giovane per una malattia aggressiva, così ihanno attribuito ia delle operabili emorroidi. ...

annamariamoscar : Viene sollevato da un camion dei pompieri per dire addio a sua mamma dalla finestra della casa di cura… - SSC05122635 : Alla fine la telefonata che un figlio fuori sede non vorrebbe mai ricevere è arrivata. Cosí in piena notte, tutto s… -

Ultime Notizie dalla rete : “Addio mamma”