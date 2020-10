Xbox Series X/S ed il controller provato da Jeff Grubb, ecco le sue prime impressioni (Di venerdì 2 ottobre 2020) Manca ancora poco più di un mese all'uscita di Xbox Series X/S: in questi giorni abbiamo potuto apprendere qualcosa di più sulle feature della console, tra cui il Quick Resume che consente di mettere in stand-by fino a 6 giochi (e in determinati casi anche 12).Ora ci troviamo di fronte ad una nuova recensione, questa volta dedicata al controller. Il buon Jeff Grubb di Venture Beat in un video descrive i punti salienti. Innanzitutto il giornalista afferma che il controller è più o meno simile a quello per Xbox One: tra le novità troviamo appunto il pulsante "Share" e una redistribuzione migliore del peso concentrandolo di più sulle impugnature.Un altro punto è il D-Pad: simile a quello della versione elite in molti si sono ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 2 ottobre 2020) Manca ancora poco più di un mese all'uscita diX/S: in questi giorni abbiamo potuto apprendere qualcosa di più sulle feature della console, tra cui il Quick Resume che consente di mettere in stand-by fino a 6 giochi (e in determinati casi anche 12).Ora ci troviamo di fronte ad una nuova recensione, questa volta dedicata al. Il buondi Venture Beat in un video descrive i punti salienti. Innanzitutto il giornalista afferma che ilè più o meno simile a quello perOne: tra le novità troviamo appunto il pulsante "Share" e una redistribuzione migliore del peso concentrandolo di più sulle impugnature.Un altro punto è il D-Pad: simile a quello della versione elite in molti si sono ...

