Uomini e donne, Paolo lascia il programma per problemi di salute? "Forse ho un tumore" (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una notizia ha lasciato di sasso i telespettatori di Uomini e donne, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata andata in onda venerdì 2 ottobre 2020, infatti, un cavaliere ha annunciato che potrebbe lasciare la trasmissione per cause che non dipendono da lui. problemi di salute, gravi problemi di salute, che gli impedirebbero di proseguire con le registrazioni. Parliamo di Paolo, che nel corso dell'appuntamento ha deciso di tagliare i ponti con Gemma Galgani, per cui si era presentato in studio.Entrato in studio, Paolo ha annunciato la notizia al pubblico e alla dama torinese, rispondendo alle critiche: Sono teatrale? Oggi già sono nervoso. Ho ricevuto una telefonata da mio ... Leggi su blogo (Di venerdì 2 ottobre 2020) Una notizia hato di sasso i telespettatori di, il dating show di Canale 5 condotto da Maria De Filippi. Nella puntata andata in onda venerdì 2 ottobre 2020, infatti, un cavaliere ha annunciato che potrebbere la trasmissione per cause che non dipendono da lui.di, gravidi, che gli impedirebbero di proseguire con le registrazioni. Parliamo di, che nel corso dell'appuntamento ha deciso di tagliare i ponti con Gemma Galgani, per cui si era presentato in studio.Entrato in studio,ha annunciato la notizia al pubblico e alla dama torinese, rispondendo alle critiche: Sono teatrale? Oggi già sono nervoso. Ho ricevuto una telefonata da mio ...

