Topo Tip diventa un film e sbarca anche al cinema

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Illino star della tv e protagonista di libri best seller sarà nelle sale dal 29 ottobre all’1 novembre. Prodotto da Studio Bozzetto & Sony: «Avventura, magia, musica, ballo e messaggi educativi per piccoli e grandi».

Prodotto da Studio Bozzetto & Sony: «Avventura, magia, musica, ballo e messaggi educativi per piccoli e grandi». Topo Tip è protagonista della collana di libri best seller edita dal 2003 da Giunti ...Topo Tip è protagonista della collana di libri best seller edita dal 2003 da Giunti Editore, tradotta in 32 lingue e venduta in oltre 12 milioni di copie in tutto il mondo, di cui più di 2 milioni sol ...