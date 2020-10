Serie C | la prosecuzione di Avellino-Turris si giocherà mercoledì 28 ottobre

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Ladi, match originariamente sospeso sul risultato di 0-0 al 9′ del primo tempo per l’impraticabilità del Partenio-Lombardi a causa della forte pioggia caduta, si giocherà alle ore 15 di mercoledì 28. Lo ha deciso la Lega Pro, che rimedia in questo modo a quanto accaduto nel corso della sfida della prima giornata di campionato, interrotta dall’arbitro perché il campo era diventato un pantano.

La prosecuzione di Avellino-Turris, match originariamente sospeso sul risultato di 0-0 al 9' del primo tempo per l'impraticabilità del Partenio-Lombardi a causa della forte pioggia caduta, si giocherà ...