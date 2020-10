sportli26181512 : #Sassuolo, De Zerbi: 'Crotone squadra da prendere con le molle': Il tecnico neroverde: 'Contro i calabresi per noi… - sportface2016 : #SassuoloCrotone Le dichiarazioni di Roberto De Zerbi alla vigilia del match del Mapei Stadium - ItaSportPress : Sassuolo, De Zerbi: 'Il Crotone va preso con le molle. Adesso gli altri club ci rispettano, sappiamo di essere fort… - Fantacalcio : Sassuolo, la conferenza stampa di De Zerbi - CanaleSassuolo : Sassuolo-Crotone, De Zerbi: “Questa partita può incanalare il nostro campionato” -

Il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi presenta così la sfida in programma domani alle ore 15 al Mapei Stadium contro il Crotone. A un anno esatto dalla scomparsa del presidente neroverde ...“Il Crotone si difenderà basso e ci aspetterà per poi ripartire. Noi dobbiamo essere bravi a scardinare la loro organizzazione di gioco e non sarà facile: questa partita vale doppio per noi, perché no ...