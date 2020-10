Maltempo, è allerta rossa in Liguria: frane, inondazioni e allagamenti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Maltempo in Liguria, Toti ha diramato l’allerta rossa in molte zone della Regione. frane nello Spezzino, ponte chiuso a Ventimiglia. Pericolo idrogeologico, previsti 120 mm di pioggia. L’ondata di Maltempo che sta imperversando sul Nord-Italia sta già cominciato a provocare seri danni in alcune zone del Paese. Se in Veneto Zaia ha dichiarato di essere … L'articolo Maltempo, è allerta rossa in Liguria: frane, inondazioni e allagamenti proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di venerdì 2 ottobre 2020)in, Toti ha diramato l’in molte zone della Regione.nello Spezzino, ponte chiuso a Ventimiglia. Pericolo idrogeologico, previsti 120 mm di pioggia. L’ondata diche sta imperversando sul Nord-Italia sta già cominciato a provocare seri danni in alcune zone del Paese. Se in Veneto Zaia ha dichiarato di essere … L'articolo, èinproviene da www.meteoweek.com.

DPCgov : ?? ?? #allertaROSSA, venerdì #2ottobre, su parte del Veneto. ?? ??#allertaARANCIONE in cinque regioni e ????… - Agenzia_Ansa : Allarme #maltempo al Nord, acqua alta a #Venezia. Il governatore @zaiapresidente : 'Siamo in allerta rossa'. In… - SkyTG24 : Allerta meteo arancione in Piemonte per temporali e forti piogge - Adriano48R : RT @Agenzia_Ansa: Allarme #maltempo al Nord, acqua alta a #Venezia. Il governatore @zaiapresidente : 'Siamo in allerta rossa'. In #Liguria… - gaiaitaliacom : Maltempo in Toscana, allerta fino alle 13 del 3 ottobre -