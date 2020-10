Ligue 1, il PSG mette la quarta: 6-1 all’Angers. Prima gioia per Florenzi (Di venerdì 2 ottobre 2020) Ligue 1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) – Ligue 1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale. Ligue 1, i risultati della sesta giornata Nella Prima partita della sesta giornata il Paris Saint Germain conquista la quarta vittoria consecutiva andando a battere 6-1 l’Angers. Prima gioia per Alessandro Florenzi. Venerdì 2 ottobre 2020Paris Saint-Germain-Angers 6-1 (7′ Florenzi, 36′, 48′ Neymar, 52′ Traore (A), 57′ Draxler, 71′ Gueye, 84′ Mbappe) Sabato 3 ottobre 2020Lens-Saint-Etienne (ore 17)Nizza-Nantes (ore ... Leggi su newsmondo (Di venerdì 2 ottobre 2020)1, calendario, risultati e classifica. Il racconto della stagione del campionato francese. PARIGI (FRANCIA) –1: calendario, risultati e classifica. Il racconto del campionato francese che vede il PSG favorito per la vitoria finale.1, i risultati della sesta giornata Nellapartita della sesta giornata il Paris Saint Germain conquista lavittoria consecutiva andando a battere 6-1 l’Angers.per Alessandro. Venerdì 2 ottobre 2020Paris Saint-Germain-Angers 6-1 (7′, 36′, 48′ Neymar, 52′ Traore (A), 57′ Draxler, 71′ Gueye, 84′ Mbappe) Sabato 3 ottobre 2020Lens-Saint-Etienne (ore 17)Nizza-Nantes (ore ...

Il Paris Saint-Germain ottiene un'ottima vittoria interna. Nel match valevole per la sesta giornata della Ligue 1, i padroni di casa ottengono i tre punti grazie al 6-1 sull'Angers. Dopo la rete ...

Tutto facile per il PSG che fa un sol boccone dell'Angers: primo goal parigino per Florenzi, doppietta di Neymar. Domenica sera c'è Lione-Marsiglia. Quarto successo consecutivo per il PSG che ritrova ...

Il Paris Saint-Germain ottiene un'ottima vittoria interna. Nel match valevole per la sesta giornata della Ligue 1, i padroni di casa ottengono i tre punti grazie al 6-1 sull'Angers. Dopo la rete ...