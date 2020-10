Jonathan Galindo, parla la mamma di un compagno dell’11enne suicida. Parole terrificanti (Di venerdì 2 ottobre 2020) Napoli è stata sconvolta dalla tragedia del bimbo di 11 anni che si è lanciato dal balcone di casa a causa di quello che sembrerebbe un gioco macabro. Una sfida che si è conclusa con la morte. «mamma, papà vi amo ma devo seguire l’ uomo col cappuccio che ho davanti…non ho più tempo…». È stato il messaggio lasciato da questo giovanissimo. Gli inquirenti ancora non si sono pronunciati sulla morte del piccolo undicenne. Ma le sue ultime Parole hanno immediatamente fatto pensare ad una delle tante “prove” che girano in rete. Ma chi è quest’uomo col cappuccio? Si ipotizza che sia Jonathan Galindo. Presenza inquietante che si incontra sui social: su Facebook, Instagram ma anche su Tik Tok. «Altri ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 2 ottobre 2020) Napoli è stata sconvolta dalla tragedia del bimbo di 11 anni che si è lanciato dal balcone di casa a causa di quello che sembrerebbe un gioco macabro. Una sfida che si è conclusa con la morte. «, papà vi amo ma devo seguire l’ uomo col cappuccio che ho davanti…non ho più tempo…». È stato il messaggio lasciato da questo giovanissimo. Gli inquirenti ancora non si sono pronunciati sulla morte del piccolo undicenne. Ma le sue ultimehanno immediatamente fatto pensare ad una delle tante “prove” che girano in rete. Ma chi è quest’uomo col cappuccio? Si ipotizza che sia. Presenza inquietante che si incontra sui social: su Facebook, Instagram ma anche su Tik Tok. «Altri ...

La cronaca è lo specchio delle crisi e fin dagli anni Settanta le battaglie comuniste hanno determinato impennate oscure e violente. E’ quello che stiamo vivendo: un’anarchia pericolosa, infetta e ...

La morte per suicidio di un bambino di 11 anni, porta a galla un mondo oscuro fatto di personaggi horror come Jonathan Galindo che istiga all'autolesionismo e a prove che portano anche al suicidio que ...

