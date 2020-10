Jazz in Opera conclude la quinta edizione di Passione Musica (Di venerdì 2 ottobre 2020) All’insegna dell’incontro tra Opera e Jazz il concerto conclusivo della quinta edizione di Passione Musica, in programma venerdì 2 ottobre, alle ore 19, presso il Teatro Salvo D’Acquisto (via Morghen, Napoli). Di scena il Quartetto composto da Mariella Pandolfi (pianoforte), Claudio Cardito (sassofono), Massimo Mercogliano (contrabbasso), Giuseppe Lapusata (batteria), con un programma di trascrizioni delle più celebri arie di Verdi, Puccini, Bizet, Rossini e Leoncavallo. “Ho scelto tra i brani più noti e famosi del grande repertorio operistico – spiega Mariella Pandolfi – alternandoli quelli più lenti e romantici, che bene si prestano ad essere trasformati in ballad Jazz, a quelli più briosi e ... Leggi su ildenaro (Di venerdì 2 ottobre 2020) All’insegna dell’incontro trail concerto conclusivo delladi, in programma venerdì 2 ottobre, alle ore 19, presso il Teatro Salvo D’Acquisto (via Morghen, Napoli). Di scena il Quartetto composto da Mariella Pandolfi (pianoforte), Claudio Cardito (sassofono), Massimo Mercogliano (contrabbasso), Giuseppe Lapusata (batteria), con un programma di trascrizioni delle più celebri arie di Verdi, Puccini, Bizet, Rossini e Leoncavallo. “Ho scelto tra i brani più noti e famosi del grande repertorio operistico – spiega Mariella Pandolfi – alternandoli quelli più lenti e romantici, che bene si prestano ad essere trasformati in ballad, a quelli più briosi e ...

Presentato il cartellone dei concerti che prenderanno il via domenica 4 ottobre al Teatro Savoia di Campobasso. Ospite il pianista Danilo Rea ...

