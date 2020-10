Dirt 5 in un nuovo video gameplay che ci porta in Cina ad affrontare un evento Rally Raid

(Di venerdì 2 ottobre 2020) Nell'ultimodi5, Codemasters ciinperun.Ilè uno degli eventi in5 che combina percorsi divisi, diversi terreni e paesaggi incredibili in delle gare mozzafiato. Qui assisterai ad unin, dove si sfreccia attraverso risaie, monumenti iconici e villaggi tradizionali in un epico percorso fuoristrada.Questomostra anche le auto della classe Moderndi5, tra cui la Skoda Fabia R5 e la nuova Ford Fiesta R5 ...

Eurogamer_it : Nuovo video gameplay per #Dirt5. - GameSailors : DIRT 5: nuovo gameplay Raid in Cina! - News - infoitscienza : DiRT 5: nuovo video gameplay dal Cape Town Stadium - Multiplayerit : DiRT 5: nuovo video gameplay dal Cape Town Stadium - GamingToday4 : DiRT 5: nuovo video gameplay dal Cape Town Stadium -

Ultime Notizie dalla rete : Dirt nuovo

Multiplayer.it

DiRT 5 torna a mostrarsi con un nuovo video gameplay, incentrato questa volta sulla modalità Rally Raid in un circuito in Cina, tra risaie e foreste.. DiRT 5 torna a mostrarsi in video, sempre ...Gruppo Comet presenta il nuovo volantino di ottobre con sconti su giochi PlayStation 4, Xbox One e sul bundle PS4 PRO con MediEvil.