Coronavirus, i contagi non si arrestano in Campania: due in più di ieri, sfiorati i 400, (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sempre alti i contagi in Campania. Dopo i 390 di ieri, oggi si registrano 392 positivi nella nostra regione. De Luca, nella consueta diretta Facebook del venerdì, si è detto preoccupato soprattutto ... Leggi su napolitoday (Di venerdì 2 ottobre 2020) Sempre alti iin. Dopo i 390 di, oggi si registrano 392 positivi nella nostra regione. De Luca, nella consueta diretta Facebook del venerdì, si è detto preoccupato soprattutto ...

MediasetTgcom24 : Coronavirus, 2.548 nuovi contagi e altri 24 morti - Agenzia_Ansa : #Covid: #contagi record 2500 in 24 ore, nel #Lazio mascherine all'aperto. Mai così in alto da 5 mesi. Record tampon… - petergomezblog : #Coronavirus, i dati – I nuovi contagi tornano sopra quota 2mila: 2.548 casi in 24 ore. Non accadeva da fine aprile… - SimonaBellone : #Coronavirus #Italia ??????2/10/2020 #POSITIVI 53.997+1.350 (+2,56%) #MORTI 35.941+23 (+0,06%) #GUARITI 229… - Frances47226166 : RT @SardegnaG: #Coronavirus, il punto: ieri 22 contagi nell'isola, salgono ricoveri (+4) e terapie intensive (+1) e Salvini parla di 'Sarde… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus contagi Coronavirus in Italia: il bollettino dei contagi, i dati e le news di oggi Sky Sport COVID19 – I casi aumenteranno e pure i rischi per il personale. Pacifico (Anief): diaria per tutti e pensionamento anticipato per gli over 61

La situazione appare complicata perché in circa il 10% a degli istituti sul territorio italiano è presente almeno un cluster di coronavirus ... di questa nuova ondata riguarda principalmente i contagi ...

Conte inaugura questo pomeriggio l’84ma edizione della Fiera del Levante

BARI - Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte inaugura a Bari, questo pomeriggio alle 18.00 nel Nuovo Centro Congressi l’84esima edizione della Campionaria Generale Internazionale. La ...

La situazione appare complicata perché in circa il 10% a degli istituti sul territorio italiano è presente almeno un cluster di coronavirus ... di questa nuova ondata riguarda principalmente i contagi ...BARI - Il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte inaugura a Bari, questo pomeriggio alle 18.00 nel Nuovo Centro Congressi l’84esima edizione della Campionaria Generale Internazionale. La ...