Anticipazioni Quarto Grado, stasera in tv: il caso di Marco Vannini, la morte di Eleonora e Daniele

Torna stasera in tv su Retequattro l'appuntamento con Quarto Grado, arrivato quest'anno alla dodicesima edizione. Gianluigi Nuzzi, con Alessandra Viero e tutta la squadra del programma, sono pronti ad indagare su episodi attuali di nera e cold case che attendono da tempo la verità.

Anticipazioni Quarto Grado, puntata venerdì 2 ottobre 2020

Il programma questa sera partirà dalla morte di Eleonora Manta e di Daniele De Santis, i due fidanzati uccisi a Lecce la notte del 21 settembre con 60 coltellate nel loro appartamento. Il killer, Antonio De Marco, ex coinquilino della coppia ha confessato. A tradire il giovane 21enne, studente di scienze infermieristiche, ...

