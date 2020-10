Amazon decide di rivelare di aver avuto quasi 20mila positivi | gli esami nei suoi laboratori

Leggi su huffingtonpost

(Di venerdì 2 ottobre 2020)ha rivelato che da marzo, negli Stati Uniti, più di 19.800dipendenti sono risultatial coronavirus ed è la prima volta che un colosso del suo calibro pubblica tali dati. Il gigante dell’e-commerce mesi fa ha iniziato a costruireinterni per i test e ha sottoposto a controlli migliaia di lavoratori. Come riporta il Wall Street Journal, l’obiettivo è quello di eseguire 50mila test al giorno entro novembre. I 19mila dipendenti infettati, per, sono comunque una buona notizia: secondo quanto comunicato, il numero diè inferiore rispetto alle aspettative. Nello specifico, il tasso di infezione è il 42% più basso delle attese rispetto a quello generale della ...