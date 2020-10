Allerta Meteo Valle d’Aosta: codice arancione per forti piogge per tutta la giornata di sabato, rischi idrogeologici (Di venerdì 2 ottobre 2020) Per le forti piogge attese nelle prossime ore e per tutta la giornata di sabato e’ stata emessa un’Allerta arancione in Valle d’Aosta. Le previsioni di maggiori criticita’ idrogeologiche riguardano i settori orientale e meridionale della regione. “Le precipitazioni molto forti previste per le prossime ore – si legge nel bollettino – potranno determinare l’innesco di diffusi fenomeni di instabilita’ superficiale sui versanti, l’attivazione o la riattivazione di fenomeni gravitativi profondi, l’innesco di colate detritiche anche su bacini sino a 70-80 kmq con l’attivazione dei relativi conoidi e localizzati fenomeni di esondazione ed erosione sui torrenti ... Leggi su meteoweb.eu (Di venerdì 2 ottobre 2020) Per leattese nelle prossime ore e perladie’ stata emessa un’ind’Aosta. Le previsioni di maggiori criticita’ idrogeologiche riguardano i settori orientale e meridionale della regione. “Le precipitazioni moltopreviste per le prossime ore – si legge nel bollettino – potranno determinare l’innesco di diffusi fenomeni di instabilita’ superficiale sui versanti, l’attivazione o la riattivazione di fenomeni gravitativi profondi, l’innesco di colate detritiche anche su bacini sino a 70-80 kmq con l’attivazione dei relativi conoidi e localizzati fenomeni di esondazione ed erosione sui torrenti ...

