Vladimir Horowitz, la reinterpretazione lambisce il romanticismo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Vladimir Samojlovič Horovic poi Horowitz è stato letteralmente l'ultimo pianista romantico. Con un repertorio vasto ma frammentato, il musicista russo naturalizzato statunitense più che a programmi integrali amava interessarsi ai compositori che gli manifestavano una fatale e magnetica attrazione. Dal Barocco con Domenico Scarlatti, ai romantici con Chopin, Liszt e Schumann fino alla Prima Scuola di Vienna con le celebri esecuzioni di Beethoven, Mozart e Haydn. Inoltre Horowitz era anche un sublime divulgatore dei musicisti classici dell'allora contemporaneità come Skrjabin e Barber o con gli studi su Debussy e i moderni russi come Rachmaninov; sul quale si diplomò al Conservatorio con l'esecuzione del celebre terzo concerto e con cui strinse una forte ...

