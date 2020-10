Samuel Peron e Enzo Paolo Turci, il loro appello commuove il web (Di giovedì 1 ottobre 2020) Samuel Peron ed Enzo Paolo Turchi sono uniti da un destino comune, la testimonianza di entrambi ha molto commosso. Su RAI 1 è andata in onda una nuova puntata di Storie Italiane, il talk di Eleonora Daniele in diretta tutte le mattine a partire dalle 9:45. Ospite della puntata di oggi, 1 ottobre 2020, Samuel Peron, il ballerino di Ballando con le stelle recentemente colpito dal Covid-19. La malattia lo ha costretto, almeno per il momento a uno stop forzato dal lavoro. Dopo un’estate di lavoro in Sardegna, in procinto di tornare al lavoro ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Il ballerino ha avuto un destino simile a quello di Enzo Paolo Turchi, il noto danzatore e coreografo si ... Leggi su chenews (Di giovedì 1 ottobre 2020)edTurchi sono uniti da un destino comune, la testimonianza di entrambi ha molto commosso. Su RAI 1 è andata in onda una nuova puntata di Storie Italiane, il talk di Eleonora Daniele in diretta tutte le mattine a partire dalle 9:45. Ospite della puntata di oggi, 1 ottobre 2020,, il ballerino di Ballando con le stelle recentemente colpito dal Covid-19. La malattia lo ha costretto, almeno per il momento a uno stop forzato dal lavoro. Dopo un’estate di lavoro in Sardegna, in procinto di tornare al lavoro ha scoperto di essere positivo al Coronavirus. Il ballerino ha avuto un destino simile a quello diTurchi, il noto danzatore e coreografo si ...

