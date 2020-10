“Perché si è messa con Flavio Briatore…”. L’ex manager di Elisabetta Gregoraci sgancia la super-bomba (Di giovedì 1 ottobre 2020) Elisabetta Gregoraci e il manager di successo Flavio Briatore sono stati insieme per un lungo periodo, 12 anni. Un amore chiacchierato e persino criticato per la grande differenza di età tra i due, poi il divorzio, anche questo chiacchierato e finito sotto la lente d’ingrandimento del gossip. Ora che la showgirl si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove ha iniziato una conoscenza abbastanza intima con l’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli, la sua vita è tornata sotto ai riflettori. Confidandosi con Patrizia De Blanck, nei giorni scorsi Elisabetta Gregoraci ha spigati i motivi della rottura del matrimonio. “Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male”, ammette. E ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020)e ildi successoBriatore sono stati insieme per un lungo periodo, 12 anni. Un amore chiacchierato e persino criticato per la grande differenza di età tra i due, poi il divorzio, anche questo chiacchierato e finito sotto la lente d’ingrandimento del gossip. Ora che la showgirl si trova all’interno della casa del Grande Fratello Vip, dove ha iniziato una conoscenza abbastanza intima con l’ex velino di Striscia la Notizia Pierpaolo Pretelli, la sua vita è tornata sotto ai riflettori. Confidandosi con Patrizia De Blanck, nei giorni scorsiha spigati i motivi della rottura del matrimonio. “Mi trascurava molto, ma è successa una cosa che mi ha fatto rimanere molto male”, ammette. E ...

minikiguk : ho saltato la prima lezione perché sinceramente stavo da schifo e non sarei riuscita a seguire nulla non che ora si… - OliviaRatti : RT @mrctrdsh: Otto anni fa successe che Emma Bonino fu messa alle strette da Luciana Littizzetto perché aveva votato alla Camera contro l'a… - gi4mp1er0 : @salomone_l Si abbiamo sempre le stesse criticità, andrebbe acceso il faro sulla tempistica del mercato, perchè son… - cenorasenorita : La collega che a casa non conta un cazzo e sul lavoro vuole fare la maestra dalla penna rossa, impicciandosi non co… - afterviewss : menomale che ho deciso di stare single perché ultimamente sto vedendo the true colors of some men e se mi fossi mes… -

Ultime Notizie dalla rete : “Perché messa Sant'Anastasia, Carmine Pone: «Il rilancio del paese partirà dal quartiere Starza» ilmediano.com