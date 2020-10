Pamela Perricciolo parla dell’AresGate: “La Rai e Mediaset non ne parleranno. La colpa non è della D’Urso…” (Di giovedì 1 ottobre 2020) Perché non si parla più di AresGate in televisione? Circa una settimana fa a Pomeriggio Cinque e anche a Mattino 5 le due conduttrici hanno iniziato a parlare dell’AresGate. Una argomento molto delicato che improvvisamente è stato archiviato dai vertici del Biscione. Addirittura sul portale Mediaset Play sono stati cancellati tutti i video in cui Federica Panicucci e Barbara D’Urso menzionavano tale vicenda venuta fuori all’interno del Grande Fratello Vip 5. Stando a quanto riportato da Dagospia, la decisione di non dire nulla sull’argomento sarebbe dovuto ad una diffida fatta da Alberto Tarallo, proprietario della casa di produzione Ares Film. Ma nelle ultime ore Pamela Perricciolo, ex agente di Pamela Prati e il paparazzo ... Leggi su kontrokultura (Di giovedì 1 ottobre 2020) Perché non sipiù di AresGate in televisione? Circa una settimana fa a Pomeriggio Cinque e anche a Mattino 5 le due conduttrici hanno iniziato are dell’AresGate. Una argomento molto delicato che improvvisamente è stato archiviato dai vertici del Biscione. Addirittura sul portalePlay sono stati cancellati tutti i video in cui Federica Panicucci e Barbara D’Urso menzionavano tale vicenda venuta fuori all’interno del Grande Fratello Vip 5. Stando a quanto riportato da Dagospia, la decisione di non dire nulla sull’argomento sarebbe dovuto ad una diffida fatta da Alberto Tarallo, proprietariocasa di produzione Ares Film. Ma nelle ultime ore, ex agente diPrati e il paparazzo ...

MondoTV241 : Ares Gate: Pamela Perricciolo rivela perché Mediaset e Rai non ne parlano più #PamelaPerricciolo #aresgate… - nana_bubico : #AresGate, #Mediaset e #Rai non ne parlano: intervengono Pamela Perricciolo e Maurizio Sorge #gfvip2020 - zazoomblog : Pamela Perricciolo insieme a Sorge tornano a parlare di Adua e Garko: “Lei era a conoscenza della sua omosessualità… - FilmNewsItaly : RT @FilmNewsItaly: Pamela Prati coinvolta nell'AresGate? Parla Pamela Perricciolo - zazoomblog : Bomba di Pamela Perricciolo e Maurizio Sorge: “Adua e Garko ci hanno preso per il cu lei sapeva che lui era gay” (V… -