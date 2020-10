“Mi piaci…”. GF Vip, occhi puntati su quei due. Panico nella casa: il vippone è già fidanzato… È successo tutto nella notte (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si entra nel vivo al Grande Fratello Vip 5, gli ormoni cominciano a farsi sentire e iniziano quindi i primi feeling speciali tra i concorrenti. L’ultimo gossip riguarda una possibile nuova coppia che sta per nascere nella casa più spiata della tv. Una coppia inaspettata, dato che lui è fidanzato. E la sua ragazza, che abbiamo visto lunedì sera in trasmissione, sembra essere anche molto gelosa. Parliamo di lui, Massimiliano Morra, l’attore che, nella casa del GF Vip, ha anche un’ex fidanzata, Adua del Vesco. Ma non è a lei che ha confessato il suo interesse. Eh sì, c’entra poco Adua, perché c’è un’altra concorrente che sta mettendo a dura prova Massimiliano, che ammette di essere molto attratto da lei, ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 1 ottobre 2020) Si entra nel vivo al Grande Fratello Vip 5, gli ormoni cominciano a farsi sentire e iniziano quindi i primi feeling speciali tra i concorrenti. L’ultimo gossip riguarda una possibile nuova coppia che sta per nascerepiù spiata della tv. Una coppia inaspettata, dato che lui è fidanzato. E la sua ragazza, che abbiamo visto lunedì sera in trasmissione, sembra essere anche molto gelosa. Parliamo di lui, Massimiliano Morra, l’attore che,del GF Vip, ha anche un’ex fidanzata, Adua del Vesco. Ma non è a lei che ha confessato il suo interesse. Eh sì, c’entra poco Adua, perché c’è un’altra concorrente che sta mettendo a dura prova Massimiliano, che ammette di essere molto attratto da lei, ...

