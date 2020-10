Kerlon ‘Foquinha’, che fine ha fatto il brasiliano acquistato dall’Inter? (Di giovedì 1 ottobre 2020) Conosciamo meglio Kerlon, soprannominato Foquinha per il suo modo stravagante di condurre palla come una foca: le curiosità e l’addio al calcio Kerlon Moura Souza nasce a Ipatinga, Brasile, il 27 gennaio 1988. Inizia a giocare nelle giovanili del Cruzeiro facendo il suo debutto nel Campionato brasiliano nel 2005. Il suo soprannome è Foquinha (‘piccola … L'articolo Kerlon ‘Foquinha’, che fine ha fatto il brasiliano acquistato dall’Inter? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di giovedì 1 ottobre 2020) Conosciamo meglio, soprannominato Foquinha per il suo modo stravagante di condurre palla come una foca: le curiosità e l’addio al calcioMoura Souza nasce a Ipatinga, Brasile, il 27 gennaio 1988. Inizia a giocare nelle giovanili del Cruzeiro facendo il suo debutto nel Campionatonel 2005. Il suo soprannome è Foquinha (‘piccola … L'articolo‘Foquinha’, chehaildall’Inter? è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

cippiriddu : @SantucciFulvio Praticamente un Kerlon che non ce l'ha fatta manco lui ma almeno non viene ricordato come 'foquinha'. -

Ultime Notizie dalla rete : Kerlon ‘Foquinha’