Juventus | Bernandeschi nel 2017 brillava | Pirlo deve rigenerarlo

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Esattamente 3 anni fa, andava in scena il primo gol con la casacca a strisce bianconere di Federico. Esattamente il 1 ottobre, nel giorno del suo esordio contro l’Atalanta di Gasperini. Il match terminò 2-2 con l’ex Fiorentina protagonista assoluto della partita, con un gol su una ribattuta corta di Berisha e un assist al bacio a Gonzalo Higuain per il momentaneo 0-2. Sembrava funzionare tutto abbastanza bene anche per Allegri che aveva pian piano dato fiducia (ripagata) all’ex esterno viola. La stagione terminò con 4 gol e 6 assist: non male per un 22enne alla prima apparizione con la pesantissima maglia della. Poi da lì una discesa infinita per il talento toscano diventato oggi una vera meteora. Nelle ultime due stagioni ha collezionato 3 gol (5 se contiamo anche ...