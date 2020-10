Il Regno dell’Amore | Il Vangelo di oggi Giovedì 1 ottobre 2020 (Di giovedì 1 ottobre 2020) Il Regno dell’amore di Dio un giorno vincerà definitivamente, arrivando anche dove niente ora parla di lui e servendosi di ognuno di noi. Per portare un po’ di quell’amore, di quella pace, di quella consolazione, di cui c’è così bisogno. LITURGIA DELLA PAROLA – Giovedì 1 ottobre 2020 S. Teresa di Gesù Bambino (m); B. … L'articolo Il Regno dell’Amore Il Vangelo di oggi Giovedì 1 ottobre 2020 proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di giovedì 1 ottobre 2020) Ildell’amore di Dio un giorno vincerà definitivamente, arrivando anche dove niente ora parla di lui e servendosi di ognuno di noi. Per portare un po’ di quell’amore, di quella pace, di quella consolazione, di cui c’è così bisogno. LITURGIA DELLA PAROLA – Giovedì 1S. Teresa di Gesù Bambino (m); B. … L'articolo Ildell’Amore IldiGiovedì 1proviene da www.meteoweek.com.

