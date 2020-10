Gasparri voleva cacciare un giudice Ora rischia di finire a processo Querelato dalla toga | il senatore invoca l’insindacabilità A decidere sarà la Giunta da lui stesso presieduta

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Questa voltagrosso. Denunciato per diffamazione da una, quando durante il lockdown l’esponente azzurro puntò il dito sulle scarcerazioni, facendo considerazioni pesanti, ilspera nell’immunità parlamentare. Asarà ladelle elezioni e delle immunità parlamentaridalloMaurizio. E con l’accusa di diffamazione a mezzo stampa è difficile che un onorevole finisca in Tribunale. Viste le affermazioni fatte dall’ex colonnello di An, ma considerando soprattutto che il relatore è ilFrancesco Bonifazi, di Italia Viva, la vicenda potrebbe prendere una piega diversa. Con l’ok ...