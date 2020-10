Coronavirus Lombardia, 324 positivi in 24 ore e 5 decessi (Di giovedì 1 ottobre 2020) Coronavirus in Lombardia. In Lombardia un numero molto alto di tamponi porta a rilevare 324 persone positive al Covid19, in aumento rispetto alla media dei giorni scorsi, ma sempre intorno all'1,3% ... Leggi su leggo (Di giovedì 1 ottobre 2020)in. Inun numero molto alto di tamponi porta a rilevare 324 persone positive al Covid19, in aumento rispetto alla media dei giorni scorsi, ma sempre intorno all'1,3% ...

