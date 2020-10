Conti pubblici | a settembre fabbisogno settore statale a 21 | 9 miliardi

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 1 ottobre 2020) ROMA (ITALPRESS) – A, secondo i dati del Mef, il saldo delsi è chiuso, in via provvisoria, con undi 21.900 milioni, in lieve miglioramento rispetto al risultato del corrispondente mese dello scorso anno (-22.787 milioni). Ildei primi nove mesi dell'anno in corso è pari a circa 128.200 milioni, in aumento di circa 73.000 milioni rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2019. Nel confronto con il corrispondente mese del 2019, il saldo ha beneficiato di maggiori incassi fiscali dovuti, in particolare, alla ripresa dei versamenti sospesi ai sensi dei provvedimenti legislativi emanati al fine di contenere l'emergenza Covid-19, parzialmente compensati dai maggiori prelievi dell'Inps per l'erogazione delle prestazioni previste ...