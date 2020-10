Concorso scuola, il protocollo per blindare le prove: ecco le regole anti-contagio del Cts (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreCome sarà il Concorsone per gli insegnanti ai tempi del Coronavirus? A dettare le regole è un documento di Filippo Serra, direttore generale del Ministero dell’Istruzione, sulla base dei pareri espressi dal Comitato tecnico scientifico per contenere la diffusione della pandemia. Anzitutto sarà obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica per tutto il tempo dell’esame. Dovrà coprire naso e bocca sia durante l’attesa, quindi prima di entrare nelle strutture, sia durante lo svolgimento della prova stessa. I candidati – che parteciperanno alla procedura straordinaria per titoli e esami finalizzata all’immissione in ruolo di 32mila docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado che ... Leggi su open.online (Di giovedì 1 ottobre 2020) Covid-19 in Italia e nel Mondo: ultime notizie del 30 settembreCome sarà ilne per gli insegnai tempi del Coronavirus? A dettare leè un documento di Filippo Serra, direttore generale del Ministero dell’Istruzione, sulla base dei pareri espressi dal Comitato tecnico scientifico per contenere la diffusione della pandemia. Anzitutto sarà obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica per tutto il tempo dell’esame. Dovrà coprire naso e bocca sia durante l’attesa, quindi prima di entrare nelle strutture, sia durante lo svolgimento della prova stessa. I candidati – che parteciperanno alla procedura straordinaria per titoli e esami finalizzata all’immissione in ruolo di 32mila docenti dellasecondaria di primo e secondo grado che ...

crippa5stelle : Con il concorso straordinario della scuola tuteliamo il diritto al lavoro, dei 32 mila docenti precari che saranno… - matteosalvinimi : #Salvini: Stiamo offrendo idee e soluzioni da mesi. A partire dalla Scuola. No concorso, sì stabilizzazione. #StaseraItalia - fattoquotidiano : Scuola, i sindacati scrivono ai parlamentari per fermare il concorso per i precari: “Farlo ora rischia di far aumen… - StellaGigia : RT @Adnkronos: #Scuola, #Azzolina: 'Concorso sicuro, chi dice di no strumentalizza' - CorriereUniv : Un italiano in concorso per vincere un 1 milione di euro #globalTeacherprize #scuola #1ottobre #COVID19… -