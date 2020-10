Auto in manovra "schiaccia" una bicicletta, donna di 39 anni salva per miracolo (Di giovedì 1 ottobre 2020) Auto "schiaccia" letteralmente una bicicletta all'interno di piazzale Ganelli, proprio di fronte all'ingresso delle scuole medie e la ciclista si salva quasi per miracolo: per lei solo un trauma alla ... Leggi su ilgiorno (Di giovedì 1 ottobre 2020)" letteralmente unaall'interno di piazzale Ganelli, proprio di fronte all'ingresso delle scuole medie e la ciclista siquasi per: per lei solo un trauma alla ...

CM_Memorabili : Fa manovra con l’auto, colpisce due vetture poi finisce dentro alla vetrina di un negozio - el_sauropode : @uservalentina @iambadatpoems Ero l’handicappato in auto davanti a te proprio davanti al mc che stava facendo manovra dal posteggio - canaledieci : Roma: Un automobilista non si ferma all’alt dopo aver effettuato una manovra vietata. Finisce la sua corsa con l’au… - Profilo3Marco : RT @RepubblicaTv: Torino, supera le auto in coda per girare a sinistra: il risultato è disastroso: Supera le auto in fila per girare a sini… - repubblica : RT @RepubblicaTv: Torino, supera le auto in coda per girare a sinistra: il risultato è disastroso: Supera le auto in fila per girare a sini… -

Ultime Notizie dalla rete : Auto manovra Auto in manovra “schiaccia” una bicicletta, donna di 39 anni salva per miracolo IL GIORNO Auto in manovra “schiaccia” una bicicletta, donna di 39 anni salva per miracolo

Auto “schiaccia“ letteralmente una bicicletta all’interno di piazzale Ganelli, proprio di fronte all’ingresso delle scuole medie e la ciclista si salva quasi per miracolo: per lei solo un trauma alla ...

Genova, traffico in tilt in corso Europa per un’auto parcheggiata male davanti al San Martino

Genova – Un’auto parcheggiata male davanti all’ingresso del San Martino, in largo Rossana Benzi, ha provocato il caos in tutta la zona attorno all’ospedale. Complice anche un autobus, che non riusciva ...

Auto “schiaccia“ letteralmente una bicicletta all’interno di piazzale Ganelli, proprio di fronte all’ingresso delle scuole medie e la ciclista si salva quasi per miracolo: per lei solo un trauma alla ...Genova – Un’auto parcheggiata male davanti all’ingresso del San Martino, in largo Rossana Benzi, ha provocato il caos in tutta la zona attorno all’ospedale. Complice anche un autobus, che non riusciva ...