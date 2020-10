Allerta Meteo | maltempo FURIOSO al Nord | MAPPE shock per Liguria | Piemonte e Lombardia

(Di giovedì 1 ottobre 2020)– E’ un’ondata diviolentissima quella che domani, Venerdì 2 Ottobre, colpirà l’Italia settentrionale: gli ultimi modelli sono impressionanti e prospettano la caduta di oltre 350mm di pioggia giornalieri tra, in modo particolare nelle zone interne delle Alpi e dei rilievi liguri. La situazione potrebbe degenerare nel corso della giornata a causa dell’intensità delle precipitazioni che rischiano di provocare pesanti fenomeni di dissesto idrogeologico come frane, smottamenti, inondazioni e allagamenti. Ilcolpirà anche il/Est, seppur in modo più limitato alle aree alpine e prealpine, e l’alta Toscana, mentre al ...

Preoccupa l’allerta rossa per il vento previsto domani, 2 ottobre, sulle zone montane del Piacentino. In via precauzionale è stata predisposta la chiusura delle scuole di Farini e Ferriere. Nel ...Venti a tratti forti in quota e lungo la costa NordEst – In base ai dati meteo, si prevede che possa verificarsi un evento rilevante che richiede una particolare attenzione da parte della popolazione.