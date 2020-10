Adriano Panatta a 70 anni sposa la sua compagna Anna Bonamigo l’età non conta (Di giovedì 1 ottobre 2020) Adriano Panatta a 70 anni sposerà il prossimo 10 ottobre l’avvocatessa Anna Bonamigo, con cui è fidanzato da oltre sette anni, ma secondo lui l’età in questo caso non conta: “Io le ho detto “Che facciamo, ci sposiamo?” – ha raccontato al settimanale “Chi” – Ma non mi sono messo in ginocchio con l’anello, è stato naturale. Il matrimonio è una cosa seria, non ci si sposa per divertimento. Io credo nell’ unione e per noi è stata una conseguenza naturale, poi se uno si sposa a 70 anni, a 40 o a 30 penso sia più o meno la stessa cosa. E poi ho 70 anni, non sono mica morto. Mi ... Leggi su people24.myblog (Di giovedì 1 ottobre 2020)a 70sposerà il prossimo 10 ottobre l’avvocatessa, con cui è fidanzato da oltre sette, ma secondo lui l’età in questo caso non: “Io le ho detto “Che facciamo, ci sposiamo?” – ha racto al settimanale “Chi” – Ma non mi sono messo in ginocchio con l’anello, è stato naturale. Il matrimonio è una cosa seria, non ci siper divertimento. Io credo nell’ unione e per noi è stata una conseguenza naturale, poi se uno sia 70, a 40 o a 30 penso sia più o meno la stessa cosa. E poi ho 70, non sono mica morto. Mi ...

