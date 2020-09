Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite ufficiali in Italia con schermi a 144 Hz e 5G (Di mercoledì 30 settembre 2020) Xiaomi ha annunciato tre smartphone della serie Mi 10T, proposti a prezzi interessanti e con una scheda tecnica davvero niente male. L'articolo proviene da TuttoAndroid. Leggi su tuttoandroid (Di mercoledì 30 settembre 2020)ha annunciato tre smartphone della serie Mi 10T, proposti a prezzi interessanti e con una scheda tecnica davvero niente male. L'articolo proviene da TuttoAndroid.

androidworldit : I nuovi top di gamma Xiaomi hanno una scheda tecnica davvero notevole ?? - batista70phone : Xiaomi presenta la famiglia Mi 10T – video anteprima - guerz86 : XIAOMI Mi 10T PRO Recensione: NON mi sarei aspettato uno SMARTPHONE così! - MiuiBlog : ??[????????] Xiaomi Mi 10T Lite vs POCO X3 NFC: tanto uguali, tanto diversi ??????????: ?? - SbstianValmont : @Tecnoblog Achei que o Xiaomi Mi 10T Pro viria com o Qualcomm Snapdragon 865+. -