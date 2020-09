Violante, moglie di Calenda: "Ho vissuto il cancro come una punizione. Mi chiedevo 'perché a me?'" (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Il cancro? Lo vivi come una punizione. Io non ho fatto altro che ripetermi: perché a me?”. A parlare è Violante Guidotti, moglie dell’ex ministro Carlo Calenda, intervenuta durante la trasmissione di Rai1 Oggi è un altro giorno.Nel 2017, alla Guidotti venne diagnosticata la leucemia e successivamente un cancro al seno: il marito decise di abbandonare gli impegni pubblici per starle accanto. Manager classe 1973 e madre di tre figli, la donna deciso di condividere la sua esperienza: “Ho passato notti e giorni in ospedale a farmi tante domande sul perché. Poi i medici mi hanno rassicurato, consigliandomi di incanalare la rabbia, e anche la paura, in un sentimento positivo. Mi hanno ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 30 settembre 2020) “Il? Lo viviuna. Io non ho fatto altro che ripetermi:; a me?”. A parlare èGuidotti,dell’ex ministro Carlo, intervenuta durante la trasmissione di Rai1 Oggi è un altro giorno.Nel 2017, alla Guidotti venne diagnosticata la leucemia e successivamente unal seno: il marito decise di abbandonare gli impegni pubblici per starle accanto. Manager classe 1973 e madre di tre figli, la donna deciso di condividere la sua esperienza: “Ho passato notti e giorni in ospedale a farmi tante domande sul;. Poi i medici mi hanno rassicurato, consigliandomi di incanalare la rabbia, e anche la paura, in un sentimento positivo. Mi hanno ...

