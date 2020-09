Ultim’ora – Altro positivo del Genoa: tutti i nomi dei contagiati (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Il Genoa ha comunicato l’elenco dei tesserati risultati positivi ai quali si e’ aggiunto dopo i tamponi di questa mattina anche il centrocampista Valon Behrami. “Il Genoa Cfc comunica che i propri tesserati risultati positivi al Covid-19 in seguito a controlli strumentali sono: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schoene, Davide Zappacosta. Inoltre, sono risultati positivi i seguenti membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso. Nel corso della giornata di oggi e’ emersa anche la positivita’ di Valon Behrami. La societa’ ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorita’ per le procedure ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Ilha comunicato l’elenco dei tesserati risultati positivi ai quali si e’ aggiunto dopo i tamponi di questa mattina anche il centrocampista Valon Behrami. “IlCfc comunica che i propri tesserati risultati positivi al Covid-19 in seguito a controlli strumentali sono: Francesco Cassata, Lukas Lerager, Federico Marchetti, Filippo Melegoni, Luca Pellegrini, Mattia Perin, Marko Pjaca, Ivan Radovanovic, Lasse Schoene, Davide Zappacosta. Inoltre, sono risultati positivi i seguenti membri dello staff: Pietro Cistaro, Alessandro Donato, Pietro Gatto, Matteo Perasso. Nel corso della giornata di oggi e’ emersa anche la positivita’ di Valon Behrami. La societa’ ha attivato tutte le procedure previste dal protocollo in vigore e informato le Autorita’ per le procedure ...

