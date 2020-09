TEMPESTA di GRANDINE devastante si abbatte su Istanbul. Città paralizzata

Leggi su meteogiornale

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Il maltempo ha messo in ginocchioe altre zone della Turchia, allo stesso modo di quanto accaduto in alcune zone d’Italia nella scorsa settimana. D’altronde questo cataclisma è stato causato dalla stessa circolazione ciclonica, prima posizionata sul Mediterraneo e ora tra i Balcani e la Turchia. Lacaduta suLa Turchia è stata colpita da temporali di intensità estrema, per via dello scontro fra aria molto calda subtropicale e le correnti più fresche convogliate dalla depressione. Si sono così formati temporali fortemente energici, che hanno dato luogo a fenomeni violenti. Un nubifragio ha colpito nel cuore la metropoli di, provocando disagi e danni impressionanti. Spicca soprattutto lacaduta, di dimensioni ...