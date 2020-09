Nainggolan Cagliari | Giulini | «Trattativa complicata con l’Inter»

(Di mercoledì 30 settembre 2020)ha commentato lacon l’Inter per il ritorno di: le parole del presidente delTommaso, presidente del, ha commentato lacon l’Inter per il ritorno in Sardegna di Radja. «Abbiamo troppi giocatori, quindi speriamo di riuscire a chiudere qualche uscita. Suposso dire che la situazione è molto, perché l’Inter ha deciso che non si intende portare avanti lacon le stesse basi della scorsa estate». Leggi su Calcionews24.com

DiMarzio : #Cagliari, #Nainggolan sempre più vicino al ritorno - Glongari : #INTER non soltanto il #Cagliari su #Nainggolan. Il centrocampista belga interessa anche a #Torino e #Fiorentina. E… - FBiasin : #Nainggolan vuole tornare al #Cagliari? Sì. Il #Cagliari trova 10/12 milioni da dare all'#Inter? Pare di sì. Amen. - ninja2475 : RT @_ThousandN: Nelle ultime due stagioni, fra Inter e Cagliari, Nainggolan ha realizzato 12 gol. Douglas Costa e Bernardisco messi insieme… - cicciopuz : RT @corradone91: #Sky - L'#Inter non sostituirà #Nainggolan dopo la cessione al #Cagliari. Se sarà così, mediana 2020/21: #Brozovic, #Bare… -

Ultime Notizie dalla rete : Nainggolan Cagliari

Potrebbe fare il suo stesso percorso anche Nainggolan: "Ho tanta voglia di rivederlo qui, lo vogliono un po' tutti i tifosi del Cagliari. Per il resto è una scelta sportiva e di vita, si deve ...Ecco perché abbiamo una rosa molto lunga. Non ci sono stati passi in avanti per Nainggolan al Cagliari. Il Cagliari ha fatto capire il suo interesse per il giocatore in modo diretto e indiretto.