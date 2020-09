Mara Venier condurrà Lo Zecchino d’Oro? Me contro Te ancora in corsa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sarà Mara Venier la conduttrice dello Zecchino d’Oro 2020? Il suo nome è spuntato nelle ultime ore e va ad aggiungersi ad altri già in corsa. Alcuni invece pare siano stati depennati dall’elenco dei possibili conduttori. La nuova edizione della kermesse canora dedicata ai più piccoli è in via di definizione. Non manca molto alla … L'articolo Mara Venier condurrà Lo Zecchino d’Oro? Me contro Te ancora in corsa proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv (Di mercoledì 30 settembre 2020) Saràla conduttrice dellod’Oro 2020? Il suo nome è spuntato nelle ultime ore e va ad aggiungersi ad altri già in. Alcuni invece pare siano stati depennati dall’elenco dei possibili conduttori. La nuova edizione della kermesse canora dedicata ai più piccoli è in via di definizione. Non manca molto alla … L'articolocondurrà Lod’Oro? MeTeinproviene da Gossip e Tv.

GalantoMassimo : RT @tvblogit: Mara Venier allo Zecchino d’oro 2020 - Rikydesa : RT @tvblogit: Mara Venier allo Zecchino d’oro 2020 - Frances56599837 : @Ilsuperbo89 @tvblogit Ripeto a me piace Mara Venier e non una d Urso non potete criticare lei e la d Urso lei ha 3… - annalisalupo : @robertadelight VABBÈ QUI SIAMO OLTRE! POI? APERITIVO CON MARA VENIER UBRIACA? - TvItaMemories : RT @tvblogit: Mara Venier allo Zecchino d’oro 2020 -