Inter | Ausilio | “Skriniar e Ranocchia restano Marcos Alonso? Al momento siamo a posto così”

"Ranocchia? Rimane qua, abbiamo avuto qualche discorso con il Genoa ma alla fine abbiamo fatto una valutazione insieme all'allenatore. Pensiamo che possa essere molto utile sia sul campo che come uomo spogliatoio". Queste le parole del direttore sportivo dell'Inter Piero Ausilio ai microfoni di Sky Sport nel pre-partita del match di campionato contro il Benevento. "Il giocatore ha dimostrato di essere un calciatore su cui possiamo contare, sicuramente terminerà la stagione con noi – ha proseguito Ausilio – Skriniar? Non abbiamo ricevuto offerte particolari e non è sul mercato. Resterà qui. Marcos Alonso è un obiettivo? Numericamente siamo a posto"

