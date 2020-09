In quei 110 minuti Vannini | la mamma a Storie Italiane | rabbia contro i Ciontoli

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 30 settembre 2020) Processo in corso. E a, prima della sigla di chiusura, torna a parlare la madre di Marco, il ventenne morto per un colpo di pistola partito a a casa dei(i genitori della sua fidanzata) a Ladispoli il 18 maggio 2015. Una circostanza ancora poco chiara. In primo grado Antonioera stato condannato a 14 anni di reclusione per omicidio volontario, ma i giudici d'appello lo avevano condannato a 5 anni per omicidio colposo. Questa sentenza è stata contestata dalla Corte di Cassazione: è arrivato un processo d'appello bis. Ivogliono che venga riconosciuta al'accusa di omicidio volontario. “Spero che oggi questa sentenza renda giustizia a Marco. Sicuramente si andrà ...