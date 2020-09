In Call of Duty | Modern Warfare e Warzone è presente un pipistrello di nomeEdward

In Call of Duty: Modern Warfare e Warzone è presente un pipistrello di nome...Edward (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sia su Call of Duty: Modern Warfare che su Warzone, la modalità battle royale del gioco, è arrivata la stagione 6 e tra le varie novità è stato introdotto anche un pipistrello assassino di nome Edward.Edward è una delle mosse finali del gioco, basta avvicinarsi all'avversario e chiamare il pipistrello, il quale staccherà di netto la testa nel nemico. In entrambe le modalità sono presenti diverse mosse finali con protagonisti gli animali e con il nuovo update Activision a tema Halloween ha aggiunto un compagno non morto che ha una particolare mossa finale: masticare lo sfortunato di turno.Nel frattempo il Pass Battaglia della Stagione 6 introduce due nuovi operatori, Farah e Nikolai, quattro mappe multiplayer e due armi ... Leggi su eurogamer (Di mercoledì 30 settembre 2020) Sia suofche su, la modalità battle royale del gioco, è arrivata la stagione 6 e tra le varie novità è stato introdotto anche unassassino di nome Edward.Edward è una delle mosse finali del gioco, basta avvicinarsi all'avversario e chiamare il, il quale staccherà di netto la testa nel nemico. In entrambe le modalità sono presenti diverse mosse finali con protagonisti gli animali e con il nuovo update Activision a tema Halloween ha aggiunto un compagno non morto che ha una particolare mossa finale: masticare lo sfortunato di turno.Nel frattempo il Pass Battaglia della Stagione 6 introduce due nuovi operatori, Farah e Nikolai, quattro mappe multiplayer e due armi ...

