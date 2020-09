Elisabetta Gregoraci parla di Flavio Briatore: “Al funerale di mia mamma mi ha lasciata sola” (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non molto tempo fa vi abbiamo riportato la notizia in cui raccontavamo di un’intervista di Flavio Briatore con Selvaggia Lucarelli. Il primo, infatti, ha lanciato una frecciatina all’ex moglie per quanto riguarda dei soldi che lui le passerebbe. Questa dichiarazione arriva dopo quanto espresso da Elisabetta Gregoraci sul suo conto. Infatti la showgirl ha detto ai suoi compagni nella Casa che ha dovuto sacrificare molto per lui e ha rinunciato a diversi progetti televisivi. Nelle ultime ore, inoltre, l’ex moglie si trovava a tavola con Patrizia De Blanck e altri concorrenti del GF Vip 5 e ha fatto una grossa rivelazione per quanto riguarda il suo rapporto con Briatore. La Contessa, infatti, le ha chiesto se il motivo per il quale si sono lasciati fosse legato a dei tradimenti di lui o a ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 30 settembre 2020) Non molto tempo fa vi abbiamo riportato la notizia in cui raccontavamo di un’intervista dicon Selvaggia Lucarelli. Il primo, infatti, ha lanciato una frecciatina all’ex moglie per quanto riguarda dei soldi che lui le passerebbe. Questa dichiarazione arriva dopo quanto espresso dasul suo conto. Infatti la showgirl ha detto ai suoi compagni nella Casa che ha dovuto sacrificare molto per lui e ha rinunciato a diversi progetti televisivi. Nelle ultime ore, inoltre, l’ex moglie si trovava a tavola con Patrizia De Blanck e altri concorrenti del GF Vip 5 e ha fatto una grossa rivelazione per quanto riguarda il suo rapporto con. La Contessa, infatti, le ha chiesto se il motivo per il quale si sono lasciati fosse legato a dei tradimenti di lui o a ...

