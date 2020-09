Calciomercato Juventus, ecco le cifre per l’addio di Douglas Costa (Di mercoledì 30 settembre 2020) Cinque giorni: è questo il tempo che rimane alla Juventus per cercare di terminare il Calciomercato nel migliore dei modi. Gli obiettivi sono stati più o meno tutti rispettati, per lo meno in entrata. Sono arrivati tanti rinforzi a centrocampo con Arthur e McKennie e il centravanti che tanto ha fatto disperare la Juventus in questo mese si è finalmente concretizzato con l’arrivo di Alvaro Morata. Dove si riscontrano più difficoltà è sicuramente il mercato in uscita. Tanti sono i nomi da piazzare altrove, così poco il tempo per farlo. Ma per lo meno uno di questi nomi sembrerebbe aver già trovato un’altra destinazione: stiamo parlando di Douglas Costa. LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, scambio ... Leggi su tuttojuve24 (Di mercoledì 30 settembre 2020) Cinque giorni: è questo il tempo che rimane allaper cercare di terminare ilnel migliore dei modi. Gli obiettivi sono stati più o meno tutti rispettati, per lo meno in entrata. Sono arrivati tanti rinforzi a centrocampo con Arthur e McKennie e il centravanti che tanto ha fatto disperare lain questo mese si è finalmente concretizzato con l’arrivo di Alvaro Morata. Dove si riscontrano più difficoltà è sicuramente il mercato in uscita. Tanti sono i nomi da piazzare altrove, così poco il tempo per farlo. Ma per lo meno uno di questi nomi sembrerebbe aver già trovato un’altra destinazione: stiamo parlando di. LEGGI ANCHE:, scambio ...

DiMarzio : #Calciomercato | Rottura #Chelsea-#Alonso: #Juventus e #Inter alla finestra - DiMarzio : #Juventus, su #Rugani c'è il #Valencia - DiMarzio : #Calciomercato #Juventus, il #Valencia offre per #Rugani Ancora distanza tra le parti - infoitsport : Calciomercato Juventus, due per uno in Spagna: il mercato apre allo scambio - infoitsport : Calciomercato Juventus, mercato bloccato: ha rifiutato al cessione! -

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Juventus Calciomercato Juventus: Chiesa colpo last minute, Douglas Costa in Premier. Ultimissime news Sport Fanpage Tamponi Napoli negativi/ Giovedì e sabato altri test: attesa in vista della Juventus

Sono tutti risultati negativi i tamponi a cui si sono posti i tesserati del Napoli calcio. A comunicarlo poco fa sono stati ... anche in vista del big match contro la Juventus in programma nel weekend ...

Marcos Alonso all’Inter?/ Calciomercato: sfida alla Juventus per lo spagnolo

Marcos Alonso verso l'addio al Chelsea dopo la lite con Lampard: sulle sue tracce c'è l'Inter, ma attenzione anche alla ...

Sono tutti risultati negativi i tamponi a cui si sono posti i tesserati del Napoli calcio. A comunicarlo poco fa sono stati ... anche in vista del big match contro la Juventus in programma nel weekend ...Marcos Alonso verso l'addio al Chelsea dopo la lite con Lampard: sulle sue tracce c'è l'Inter, ma attenzione anche alla ...