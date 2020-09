Arrivano le valigie rosse con libri per le navi Ong

Leggi su ilmanifesto

(Di giovedì 1 ottobre 2020) Sarà una consegna particolare quella che avverrà oggi, negli spazi dell'associazione Moltivolti a Palermo, alle 18.30. Tre grandi, impermeabili, resistenti alle traversate difficili e movimentate, transiteranno a bordo di Sea Watch, Open Arms e Mediterranea. Dentro, niente vestiti o oggetti-feticcio – perché non sono bagagli per viaggi turistici – ma ventidue albi senza parole, un tappeto, carta da disegno, colori, cartelli per segnalare la biblioteca di bordo e molte istruzioni per come comportarsi fra gli «scaffali» di quella …